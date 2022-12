James Cameron over Kate Winslet: ‘Veranderd van onzekere dame naar alfa-vrouw’

Nederlan­ders zochten massaal naar nieuws over The Voice en gecancelde sterren

Nederlanders zochten afgelopen jaar via Google massaal op nieuws over The Voice of Holland en personen die met de misstanden achter de schermen van het programma te maken hadden. Dat blijkt uit het lijstje Google’s Year in Search 2022 dat woensdag door de zoekmachine is gepubliceerd. Het vaakst werd er overigens gezocht naar Oekraïne.

7 december