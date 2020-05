James Corden betaalt staf talkshow voorlopig uit eigen zak

CBS bleef de medewerkers acht weken doorbetalen nadat de talkshow vanwege de coronacrisis van de buis werd gehaald. Vorige week kregen ze echter te horen dat ze per maandag onbetaald verlof krijgen, omdat er geen werkzaamheden meer zijn voor de Late Late Show. Corden besloot daarop de salarissen van zijn collega’s voorlopig zelf te betalen. Hoeveel geld de Britse presentator daaraan kwijt is, is niet duidelijk. Volgens Variety gaat het om een wekelijks bedrag dat minstens tussen de 20.000 en 40.000 dollar ligt.



Hoe lang Corden moet opdraaien voor de lonen, moet nog blijken. Naar verwachting duurt het niet lang meer voordat de Late Late Show weer kan worden opgenomen in de studio in Californië, dan wel in aangepaste vorm.



De presentator maakt zijn talkshow na een pauze sinds 14 april vanuit zijn eigen garage. Gisteren liet Corden weten een paar dagen over te slaan vanwege een kleine operatie aan zijn oog.