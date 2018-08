James Corden scoort hit met 'remake' van Titanic

'Bloedkonin­gin' uit hitserie The 100 aangehou­den voor geweldple­ging

12:27 De Grieks-Canadese actrice Marie Avgeropoulos (32), bij het grote publiek bekend van haar hoofdrol als de gevreesde 'bloedkoningin' Octavia in de sciencefictionhitserie The 100, is door de politie van Los Angeles gearresteerd wegens extreme handtastelijkheden. Volgens Amerikaanse media had ze haar vriend mishandeld toen de twee in een auto knallende ruzie kregen.