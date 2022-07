James Franco pakt acteren weer op na beschuldigingen wangedrag

Volgens The Hollywood Reporter speelt Franco een van de hoofdrollen in het drama Me, You van regisseur Bille August. ,,Ik ben verheugd dat ik deel uitmaak van dit fenomenale project en om samen te werken met de legendarische Bille August”, stelt Franco. ,,Ik ben een groot fan van zijn werk en Me, You is echt een briljant script.” Ook Tom Hollander en Daisy Jacob zijn in de film te zien.