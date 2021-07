Jan (36) maakt officiële remix van zomerhit van Afrojack en David Guetta: ‘Mooi dat ze mij deze eer geven’

Voormalig mediadirec­teur KRO: ‘Er is onvoldoen­de plek voor afwijkende meningen bij de NPO’

16:37 Het omroepbestel is door alle reorganisaties stukgemaakt. Dat stelt voormalig mediadirecteur van de KRO Ton Verlind in zijn boek Een schitterende slangenkuil, dat vandaag is gelanceerd. ‘Kijkcijfers bij de publieke omroep werden belangrijker dan maatschappelijke impact. De zucht naar succes is ten koste gegaan van de verscheidenheid; het is nu steeds hetzelfde geluid dat gehoord wordt.’