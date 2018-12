Jan Bronninkreef: Door Robinson ben ik nóg relaxter

Steffi's vriend Roel is erg populair sinds BZV: ‘Maar hij gaat wel met mij mee naar huis’

20 december Ze zijn helemaal in de wolken met elkaar sinds Boer Zoekt Vrouw, Steffi en haar Roel. Al vindt de Boekelse paardenfokster het soms nog moeilijk te geloven dat de hovenier zijn leven met haar samen ziet. ,,Wel apart wat er in een jaar kan gebeuren.”