Bob betekent heel veel voor Jan de Hoop en zijn partner en dat laat hij dan ook graag zien op sociale media. Nu is de viervoeter, van het ras boxer, ziek en dat gaat de nieuwslezer aan het hart. De Hoop had bij dierenspeciaalzaak Zooplus speciale paté besteld, maar die raakte zoek en dus nagelde de presentator het bedrijf aan de publieke schandpaal.



,,Bestel nooit maar dan ook nooit iets voor je dier bij @zooplusNL. Wat een bende. Speciale paté voor onze Bob is zoek en meneer aan de telefoon is op geen enkele manier te bewegen om uit te zoeken wat er aan de hand is", luidde de tweet, die De Hoop heel snel verwijderde. Mede-twitteraars waren er als de kippen bij om een screenshot te nemen.