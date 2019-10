Jan de Hoop haalt uit naar SBS na ontslag Gallyon: ‘Godvergeten schandaal!’

Van Vessem neemt op maandag 21 oktober afscheid van Hart van Nederland, werd deze week bekend. Ze is al sinds 1995 aan het programma verbonden. ,,Hart van Nederland gaat een nieuwe fase in. Helaas heb ik daar geen rol in en dat vind ik jammer”, liet de presentatrice weten.



De 64-jarige Jan de Hoop, die drie dagen per week het RTL Ontbijtnieuws presenteert en dat de komende jaren nog blijft doen, reageert vandaag verbijsterd en breekt op Twitter een lans voor de weggestuurde presentatrice.



‘Ik zie nergens verontwaardiging dat de uitstekende Gallyon van Vessem aan de straat gezet wordt bij Hart van Nederland, omdat ze te oud is. Dan doe ik het maar. Ik vind het een godvergeten schandaal!’ briest de RTL-coryfee. Overigens is er wel degelijk meer verontwaardiging over de stap van SBS; onze columnist Angela de Jong noemde het ontslag vandaag ‘onbegrijpelijk’.