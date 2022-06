Jan de Hoop in tranen bij laatste Ontbijtnieuws: ‘Dit is nog erger dan Toine van Peperstraten’

Jan de Hoop (67) heeft na 33 jaar Ontbijtnieuws op RTL 4 zijn allerlaatste aflevering in tranen afgesloten. Hij hoopte het nog zo droog te houden, maar begon tijdens zijn dankwoord te snikken. ,,Dit is nog erger dan Toine van Peperstraten’’, grapte hij over het bekende moment waarop de sportpresentator ooit volschoot op tv.

,,We houden het vandaag droog, maar of we het hier in de studio droog houden...’’ sprak William Huizinga aan het einde van zijn weerbericht, het laatste element van de uitzending. Op de plek van de weerkaart kwam heel groot ‘Jan bedankt’ te staan en de redactie startte een videocompilatie in van ruim drie decennia Jan bij het Ontbijtnieuws, uiteraard inclusief zijn bloopers.

,,Het moment waarvan ik wist dat het zou komen’’, zei Jan na de video. De uitzending draaide om hem, maar bij Jan draait het vooral om anderen. Hij bedankte dan ook uitgebreid zijn collega’s, maar niet als eerst. ,,Koen, mijn man, die me altijd gesteund heeft’’, begon Jan, meteen al met emotie in zijn stem. ,,Hij heeft me het zetje gegeven om dit werk te gaan doen, hij wordt ook altijd wakker van die wekker ‘s ochtends.’’

Quote Dan zeg ik nog maar één keer: namens het complete team, en in dit geval in het bijzonder namens mij, een mooie dag Jan de Hoop

Zijn grootste dank gaat uit naar de kijkers. ,,Ik heb de afgelopen dagen duizenden lieve berichtjes gekregen’’, zei Jan, die werd overmand door emoties. ,,Daar ben ik jullie heel dankbaar voor.’’ De tranen vloeiden inmiddels. ,,Dit is nog erger dan Toine van Peperstraten, geloof ik’’, lachte hij het volgende moment.

Zijn afscheidsgroet klonk zoals elke dag. ,,Dan zeg ik nog maar één keer: namens het complete team, en in dit geval in het bijzonder namens mij, een mooie dag.’’

Ook thuis tranen

Kijkers en bekende collega’s reageerden vol lof op het afscheid, waarbij ook zij het soms niet droog hielden:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Radio 10-dj Gerard Ekdom nam speciaal voor Jan een eerbetoon op:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Doodziek van de wekker

De 67-jarige De Hoop heeft zelf besloten te stoppen. ,,Op een gegeven moment zei Coen, toen ik drie dagen per week uitzendingen deed: ‘Jan, je ziet er niet uit. Je lijkt al dagen doodmoe! Hou op. Alsjeblieft, hou op.’ Ik wist het: hij had gelijk. Mijn man zag gewoon aan me dat ik doodziek werd van het vroege opstaan’’, vertelde Jan in gesprek met deze site.

Hij weet dat het de juiste keuze is, maar dat maakt het niet makkelijk. ,,Nu het bijna zover is, lig ik er al twee weken wakker van. Ik heb ook paniekaanvalletjes gehad. Op zulke momenten vraag ik me af: wat heb ik toch gedaan?”

Volledig scherm Jan de Hoop. © RTL

Bij het Ontbijtnieuws volgt Robbie Kammeijer (30), nu al te zien bij het RTL Nieuws, hem op. De Hoop zelf blijft wel aan het werk, bijvoorbeeld met shows bij Omroep Gelderland. Maar eerst, zoals op elke werkdag, gewoon in zijn eentje naar huis rijden. Bossche bollen halen bij de lokale supermarkt, waar ze ‘lekkerder zijn dan bij de bakker’.

En dan vanavond een groot afscheidsgesprek bij Beau op Op1? Vergeet het maar. Hij gaat uit eten met zijn man Coen, ze hebben al gereserveerd. ,,Ik zit op dat moment liever samen met mijn man in een restaurant dan aan tafel bij een talkshow.’’

Bekijk hieronder een compilatie van bloopers en hoe alleen Jan de Hoop zo kon reageren op situaties...

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: