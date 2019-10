Jan de Hoop windt zich op om ontslag Hart van Nederland-presentatrices

John de Mol stelde eerder in De Wereld Draait Door dat ‘je als je bij televisie gaat werken weet dat er een bepaalde houdbaarheidsdatum is.’ De vrouwen zijn allebei 50. Vandaag bevestigde SBS het vertrek van Selma van Dijk. Nog geen twee weken geleden nam Gallyon van Vessem afscheid.



De Hoop (64) noemt het een schande dat de presentatrices op deze manier zijn behandeld. ,,Ik zeg niet dat je nooit iets aan een programma moet veranderen. Maar dit zijn vakvrouwen, die uitstekend presenteren en waar het publiek van houdt. Ze waren in vaste dienst. Dan dóe je dit niet", zei de nieuwslezer in RTL Boulevard.



Ook ouderenbond ANBO zet vraagtekens bij de gang van zaken. ,,Hart van Nederland is een goed bekeken programma", stelt een woordvoerder van de bond. ,,Wij zijn tegen elke vorm van leeftijdsdiscriminatie. Mensen moeten beoordeeld worden op het werk dat zij doen, óók boven een bepaalde leeftijd. En niet op het feit dat zij die leeftijd hebben bereikt. Het is denigrerend als dit daadwerkelijk de reden is dat zij aan de kant zijn gezet.”