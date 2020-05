Jan Dulles en Jaap Kwakman gaan nooit uit elkaar

De groep presenteerde deze week het eerste album met de nieuwe gitarist en zanger, Robin Johannes Küller. ,,Hij is in een keihard rijdende trein gestapt", omschrijft Dulles. ,,Hij had niet eens tijd om te repeteren met ons, hij moest meteen het podium op. Hij heeft al zijn baantjes opgezegd en is fulltime muzikant geworden. En opeens stopte alles half maart - Robin heeft alles meegemaakt wat een mens mee kan maken in dit jaar."



Het driemanschap besloot het album, De Aard van het Beest, toch te lanceren, ondanks het feit dat de tournee niet door kon gaan vanwege de corona-uitbraak. Het trio wil de tour zodra dat mogelijk is, gaan inhalen.