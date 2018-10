Jan gaat helemaal Sound of Music en Lisa ontbijt met Gin Tonic

Bezoekers ADE-show Martin Garrix naar EHBO

14:35 Tijdens een optreden van Martin Garrix op het Amsterdam Dance Event (ADE) heeft iemand met pepperspray gespoten. Dat gebeurde vanochtend rond 03.30 uur. Een aantal bezoekers van het optreden in de Amsterdam RAI had last van tranende ogen en hoestbuien. Het concert ging gewoon door.