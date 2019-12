Jan is blij met bikinifoto's en Robin is klaar met 2019

interview 2019 was hét jaar van Dennis van Aarssen (25): The Voice, eigen album en duet met Michael Bublé

12:19 Voor Dennis van Aarssen (25) was 2019 zonder twijfel een vet jaar. Hij won The Voice of Holland, bracht een plaat uit, zong met zijn idool Michael Bublé, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar: leverde The Voice niet ook een enorme berg stress op? En: was dat zingen met Bublé geen doorgestoken kaart? De keuze is aan Dennis.