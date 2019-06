Jan Kooijman kan scheetjes niet inhouden en Fred van Leer heeft opeens dikke lippen

Kevin (27) is luidruchti­ge Poké­mon-trai­ners spuugzat en dwingt maker tot actie: ‘Was er klaar mee!’

15:49 De gekte rondom Pokémon Go, de smartphonegame waarbij spelers in de echte wereld op zoek moeten gaan naar Pokémon, is nog altijd niet gaan liggen. Dat weet de 27-jarige Kevin uit Oss als geen ander. Zijn stoep was de afgelopen maanden het decor van luidruchtige Pokémon-trainers. ,,En daar ben je op een gegeven moment wel klaar mee.”