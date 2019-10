Jan Kooijman verrast met Shallow-cover: ‘De Nederlandse Bradley Cooper!’

In het clipje dat Kooijman vandaag op Instagram deelt, begeleidt hij zichzelf op de piano. Te horen zijn de klanken van de hit Shallow uit de film A Star is Born. Niet veel later zet Kooijman ook zijn stem in. Het videootje, dat maar liefst drie minuten duurt, valt goed in de smaak bij fans én collega's. Zo schrijft presentatrice Nicolette van Dam onder meer: ‘Wow’, reageert actrice Marlijn Weerdenburg: ‘Lekker bezig! Klinkt goed knapperd’ en merkt iemand anders op dat Kooijman ‘de Nederlandse Bradley Cooper’ is.



Buiten de enorme hoeveelheid complimenten, verdenken volgers van de presentator hem nu ook van iets anders. ‘Vraagje, zit jij in het neushoorn-pak?', doelt een fan op zijn mogelijke deelname aan het programma The Masked Singer. Ook andere mensen denken te weten dat Kooijman in een van de pakken zit. ‘Wow... tranen in mijn ogen en kippenvel! Enne.... Masked Singer-kandidaat?’



In 2016 werd al duidelijk dat Kooijman naast acteren en presenteren ook heel verdienstelijk kan zingen. Tijdens een uitzending van RTL Late Night bracht hij een cover van Fast Car ten gehore in de studio, als voorproefje op zijn deelname aan It Takes 2. Dat zag zowel het publiek als de kijkers thuis niet aankomen. Hij werd overladen met complimenten, maar liet toen doorschemeren dat hij niet het idee had dat ‘een grote zangcarrière voor hem in het verschiet ligt'.