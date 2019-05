Jan krijgt bezoek op de wc, Geraldine gaat terug in de tijd

Romy Monteiro afgevoerd met ambulance na zware crash op Zandvoort

16:34 Zangeres en musicalster Romy Monteiro is vandaag zwaar gecrasht op het circuit van Zandvoort. Daar zijn de Jumbo Racedagen aan de gang. Monteiro deed mee aan de Ladies GT Race. Hoe het met haar gaat is onduidelijk, ze is met een ambulance weggebracht.