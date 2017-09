Jan kust babybuik, Maan en Kaj intiem gespot

Maan en Kaj gaan ervoor

Het lijkt er sterk op dat zangeres Maan zaterdag een intiem showtje zal weggeven met haar danspartner B-Brave zanger Kaj van der Voort tijdens Dance Dance Dance. ,,Dat wordt wat'', geeft de The Voice of Holland-winnares prijs bij een ultrakorte preview waarin ze Kaj diep in de ogen kijkt. De geruchtenmolen draait inmiddels op volle toeren: zijn de twee meer dan vrienden?

Dat wordt wat a.s. zaterdag..... 💑@rtldancedancedance Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Sep 2017 om 6:46 PDT

De muzikale ochtend van Robin

Dat Robin Martens van acteren, dansen én zingen houdt is bij haar volgers niet onopgemerkt gebleven. Ook vandaag deelt de brunette weer een videootje waarin ze haar stem ten gehore brengt. De complimentjes stromen binnen. 'Wow! Prachtig!', reageert een fan.

Ochtend .. 🎤🎼🎧 #GOTTOBEREAL 👅👅👅 Een foto die is geplaatst door Robin Martens (@robinmartensofficial) op 19 Sep 2017 om 22:39 PDT

Meis kan niet stoppen

Het is nog even wachten op de nieuwe lingerielijn van Sylvie Meis, maar op Instagram bestookt ze haar fans al met wat kiekjes. De blondine showt vandaag een van de setjes, terwijl ze in een verleidelijke pose op bed ligt.

💕In a Flirty state of mind #SylvieFlirtyLingerie soon available @amazonfashioneu #lingerie #flirtylingerie #beflirtybeyou @sylviedesigns @meis_enterprise @floor_o_clock @serenagoldenbaum Een foto die is geplaatst door Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) op 20 Sep 2017 om 4:46 PDT

Johnny op zakenreis

Johnny de Mol is vandaag zijn reis begonnen in New York. De presentator is met minister Bert Koenders op pad en neemt een kijkje achter de schermen van de wereldpolitiek bij de Verenigde Naties. De Mol is onder de indruk dat juist hij mee mag. ,,Ik loop hier tussen! Best gaaf!"

André heeft lol

Het lijkt erop dat André Hazes het erg naar zijn zin heeft op Lesbos. De zanger is momenteel op het Griekse eiland om vluchtelingen een helpende hand te bieden en plezier maken hoort daar ook bij. Maakt Hazes normaal de grappen, nu wordt hij zelf in de maling genomen door een meisje. ,,Heftig!", schrijft hij bij het filmpje.

Heftig!😂 Een foto die is geplaatst door Andre Hazes (@andrehazes) op 20 Sep 2017 om 3:41 PDT

Jan kan het nauwelijks geloven

Schattig! Jan Versteegh kijkt zo uit naar de komst van zijn dochtertje, dat hij via de buik van zijn vrouw Dieuwertje het meisje alvast een kus geeft. Het lijkt erop dat hij nauwelijks kan geloven dat er écht een klein wonder op de wereld komt. ,,Hier zit ze dus gewoon in!", schrijft hij bij de foto.

Hier zit dus gewoon ons dochtertje in!❤️❤️❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door Jan Versteegh (@jan_versteegh) op 20 Sep 2017 om 1:31 PDT

Dafne viert vakantie

Het leven van een topatlete vergt veel energie en dus moet er ook ontspannen worden. Dat pakt Dafne Schippers goed aan. De hardloopster viert vakantie op Curaçao en maakt haar volgers jaloers met een bikinikiekje. ,,Living the good life", luidt het bijschrijft onder de foto waarop ze een blik op de helderblauwe zee werpt.