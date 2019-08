Jan Mulder (74) stapt over naar commerciëlen: ‘Ik wil geen privéjet en zes huizen’

Nederlandse kijkers die stiekem naar Sporza schakelden om hier tijdens internationale eindtoernooien de analyse te kijken, moeten het vanaf nu zonder Jan Mulder doen. De in België ongekend populaire analist maakt op zijn 74e de overstap van de publieke omroep naar het commerciële VTM, in Nederland vergelijkbaar met RTL. Vanavond maakt hij zijn debuut op de zender Q2. Die transfer was spraakmakend en in de roddelbladen werd zelfs gesproken dat er 1 miljoen euro mee gemoeid was. Volgens Mulder valt dat allemaal wel mee. ,,Ik ben een slechte zakenman voor mezelf, ik ben maar een freelance mannetje, nooit een pensioen opgebouwd. Dat ik zo’n mooi contract kon tekenen, is niet door mijn handigheid in onderhandelen. Als voetballer was ik ook al zo. Wanneer meneer Vanden Stock van Anderlecht me op zijn brouwerij riep voor een nieuw contract en een bedrag noemde, gaf ik beleefd een hand en ging ik weg. En ook nu heb ik mijn huid niet duur verkocht.”

Verjonging

De timing van de VTM was gewoon goed, stelt Mulder. ,,Mijn contract bij de VRT was afgelopen. En ook al was dat niet het geval, het leek me niet onlogisch dat de VRT met mij wilde stoppen in het kader van vernieuwing en verjonging. Toen de VRT me wou spreken, had VTM al gebeld en was ik al met een voorzichtig gesprekje begonnen. Ik was een beetje onzeker, wellicht door mijn leeftijd waarop niets nog zeker is.”



De Vlaamse publieke omroep deed nog een tegenvoorstel om de analyticus binnenboord te houden. ,,Maar de aanbieding van VTM was véél beter dan die van de VRT. Met mijn oude dag heeft het geld niets te maken, dat is een betrekkelijk idee. Alles hangt af van wat je eisen zijn. Ik wil geen privéjet en zes huizen, ik wil een boekenkast en een salade niçoise. Dat moet met dit contract te betalen zijn. We zijn in grote vriendschap uit elkaar gegaan, ze hebben dat keurig gedaan.”