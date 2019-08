Jan Rietman keert eenmalig terug met Los Vast

Rietman kreeg regelmatig de vraag of hij zijn oude show weer wilde oppakken, vertelt hij in De Telegraaf. ,,Maar om dit zomaar even te doen? Daar had ik geen zin in.” De presentator veranderde van mening toen hij hoorde dat uit onderzoek bleek dat hij nog steeds wordt gezien als een van de meest bepalende radiomakers van Nederland. ,,Toen ik dat zag, begon er wat te kriebelen.”



Los Vast werd in de jaren 80 op zaterdagmiddag uitgezonden. Elke week traden Nederlandse artiesten live op in de show, die altijd werd gepresenteerd door Jan Rietman. Grote namen als Herman Brood en Doe Maar brachten een bezoek aan het programma. In 1990 stopte de show.