Jan Rot heeft korter te leven dan verwacht en zegt alle voorstellingen af: ‘Het was een prachtig leven’

‘Lieve vrienden’, begint de artiest op Facebook. ‘Na een nieuwe scan is als een mokerslag aangekomen dat ik niet nog - zoals verwacht - een paar maanden, maar eerder een paar weken te leven heb.’

De zanger toert momenteel door het land met zijn voorstelling OK Boomer en zou eind deze maand een groot ‘afscheidsfeest’ geven in het Nieuwe Luxor-theater in Rotterdam, met gasten als Richard Groenendijk en Trijntje Oosterhuis. Het gaat allemaal niet door.

Quote Ik hoop er met mijn gezin nog een bijzondere tijd van te maken

‘Ik wens jullie alle liefs en ook sterkte met dit verdrietige nieuws. Ik hoop er met mijn gezin nog een bijzondere tijd van te maken’, verwijst hij naar zijn vrouw Daan en hun vier kinderen.

‘Dank iedereen voor alle warmte, steun en applaus de afgelopen decennia. Ik ben nog niet weg hier, maar zeg het alvast: het was een prachtig leven.’

Om zijn fans toch een beetje te laten genieten van ‘een topavond die er dus niet van zal komen’, deelt hij de lijst met liedjes die hij op 24 april zou spelen:



Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Jan Rot (@janrotzanger)

Staande ovatie

Jan Rot, die de teksten vertaalde van musicals als Hello, Dolly! en Jersey Boys, kreeg afgelopen zomer te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. In Mezza, het magazine van deze site en krant, schrijft hij wekelijks over zijn leven.

In zijn meest recente column blikt hij terug op een bijzondere avond in de Ziggo Dome. De zanger trad op bij Matthijs gaat door in concert en kreeg van 15.000 bezoekers een staande ovatie.

‘Backstage lopen tranen over de wangen’, schrijft Rot over het concert. ‘Ja, je gaat dood, maar dit moment nemen ze ons allen niet meer af.’

