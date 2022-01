Jan Rot maakt glorieuze come-back in Slimste mens

Rot, die uitgezaaide darmkanker heeft, dekte zich voorafgaand aan de uitzending in door te zeggen dat zijn ‘chemobrein af en toe andere dingen doet dan hij wil’. ,,Maar dat is bij dit spelletje heel makkelijk. Als ik iets doms doe, zeg ik: oh dat is mijn chemobrein.”

Spectaculair

Hij had vervolgens de eerste zes vragen achter elkaar goed. ,,Een spectaculaire entree,” vond presentator Philip Freriks. De muzikant die evenzo gemakkelijk antwoorden oplepelde over dichter Jules Deelder, bakkebaarden als rijpe mango's nam het op tegen Johan Nijenhuis, regisseur van oa Costa, en theatermaker Steef de Jong. ,,Het is net als thuis. Dat had ik niet verwacht,” zei Rot lachend nadat hij een vraag over acteur Joost Prinsen (‘Met het mes op tafel, Noraly Beyer’) in een paar seconden goed beantwoordde. ,,Maar vragen over Beyoncé moet je mij niet stellen,” grapte hij. Ook geen vragen over voetballer Lionel Messi trouwens. Die werd door geen van de kandidaten herkend.