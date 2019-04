Jan Slagter gaat door met De Zorgwaakhond

Patricia Paay en Johan Vlemmix treffen schikkking in sekspoppen­zaak

9 april Alles is weer pais en vree tussen Patricia Paay en Johan Vlemmix. De twee lagen maandenlang juridisch met elkaar in de clinch over de 'sekspoppen' die de Brabantse ondernemer van de 70-jarige diva wilde laten maken, maar vandaag hebben beide partijen de strijdbijl begraven.