Jan Slagter vindt bedrijven die VI boycotten ‘geen knip voor de neus waard’

De 71-jarige Derksen ligt weer eens over vuur nadat hij in Veroncia Inside de rapper Akwasi met Zwarte Piet vergeleek. Hoofdsponsors van het programma lieten gisteren aan deze site weten zich te distantiëren van de uitspraken die Derksen deed in de uitzending. Zo liet een woordvoerder van Bavaria weten dat de woorden van Derksen niet passen bij waar het biermerk voor staat. ,,Bavaria is het biermerk met een knipoog. Echter zijn wij van mening dat de uitspraak van Johan Derksen geen grap is en te ver gaat.”



Dat verschillende bedrijven Veronica Inside nu boycotten, brengt volgens Jan Slagter slechts een ding aan het licht: ‘De oproep om dit te doen, laat zien hoe intolerant deze mensen zijn. Bedrijven die zich op deze manier laten chanteren zijn geen knip voor de neus waard’, sneert de omroepbaas vandaag, die daarna nog een veeg uit de pan geeft: ‘Nu eerst GEEN Bavaria’.



Derksen reageerde vandaag tegenover deze site op alle ophef rondom zijn uitspraken. ,,Weet je, ik zit daar om mijn mening te verkondigen en dat zal ik blijven doen tot de laatste snik”, aldus Derksen, die geen spijt heeft van zijn opmerking. ,,Ik rijd al 22 jaar na de uitzending naar huis en soms heb ik weleens het idee: dat had ik beter niet kunnen zeggen - maar ik vond dit grapje eigenlijk niet eens zo heel slecht.”