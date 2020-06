Jan Smeets en het lege Pinkpop-veld: ‘dan maar een barbecue’

Jan Smeets (75) heeft voor zichzelf gesteld dat deze coronacrisis een - soort van - geforceerde vakantie is. Het lege Pinkpop-veld, daar wordt hij niet emotioneel van. Waar Mr. Pinkpop wel over moppert is het droge gras. En over de duizenden madeliefjes, want die doen de groene mat geen goed.

Robbertje vechten

50 jaar een festival organiseren is een hele tijd en dat het uiteindelijk zo uitpakt, tsja, dat is overmacht. Jan had liever gehad dat er iemand was geweest waar hij een robbertje mee had kunnen vechten qua vergunning, want dat is niet gebeurd. Hij is altijd bij machte geweest om concrete tegenvallers op te lossen of te bevechten. Maar een pandemie valt niet te bevechten. ,,Het is een virus, wat is dit voor een flauwekul, maar dat is het blijkbaar niet. Ik heb veel last van de coronamaatregelen, maar wat moet ik? Op dit moment is iedereen ermee bezig. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. We hebben wel meer virussen meegemaakt, maar nog nooit zoals nu.”

Verbeterde accommodaties

Jan Smeets is zelf ziek geweest en lag ongeveer drie weken met corona in het ziekenhuis. Wetende dat zijn gezondheid - de situatie omtrent zijn hart - al jaren onder de aandacht is van verschillende dokters, kwam hij er doorheen en herstelt hij goed. Daar helpt de afleiding van het werk ook bij. Zeeën van tijd heeft hij namelijk niet. ,,Dat is het probleem. Ook zonder Pinkpop is er genoeg te regelen. We zijn bezig met de loodsen achter op het terrein op te knappen, zodat wij in 2021 verbeterde accommodaties hebben. Dat stond al op de planning. Even leek het erop dat we met tijdsdruk te maken zouden krijgen, nu speelt dat geen rol meer.

Maar ja, ik zie dit jaar geen 70.000 jongens en meisjes plezier maken. Heel vervelend. Niet te veel bij nadenken, het is zoals het is. Ik heb zoveel meegemaakt, ook tegenspoed, na 50 jaar gaat die emotie over in acceptatie.”

50 jaar vol gemaakt

Op de vraag of Smeets in coronatijd zijn leven onder de loep heeft genomen, zegt hij resoluut: ,,Nee. Ik heb 50 jaar vol gemaakt. Niemand, en geen enkel festival, zal dit nog presteren. Die prijs is voor mij, haha… Bovendien zijn er bijna 3 miljoen mensen naar Pinkpop geweest, unieke bezoekers hè, niet opgeteld. Ook een hele mooie gedachte. Maar stel dat het misgaat, met mijn gezondheid of om wat voor reden dan ook, dan moet ik daar natuurlijk wel maatregelen voor nemen. In mijn ogen zou Niek (Murray, zijn rechterhand, red.) een geschikte opvolger kunnen zijn. Waarom? Omdat hij éindelijk een huis heeft gekocht in Geleen. Die jongen heeft 13 jaar heen en weer gereden tussen Eindhoven en Geleen. Hoe ‘belachelijk’ is dat? Maar het zegt veel over hem. Niek werkt al 18 jaar bij mij, dat moet je niet onderschatten. Hij is heel serieus in het bekijken van Pinkpop.”

Quote Lieve mensen, doe allemaal je mondkapje op, zorg goed voor jezelf en tot de volgende Pinkpop Jan Smeets

Niet in vorm

Smeets sluit Pinkpop elk jaar af met een korte speech voor het publiek. Een slotwoordje dat verder gaat dan ‘bedankt en tot ziens’, is iets wat mensen bijblijft. Wat zou hij dit jaar tegen ze willen zeggen? ,,Zie je die berg zand daar?”, antwoordt hij eerst ontwijkend. Daarna is hij even stil. ,,Ik ben niet in vorm een gloedvol betoog af te leveren, daar heb ik de adrenaline van Pinkpop voor nodig. Maar als ik dan toch iets moet zeggen, is het dit: Lieve mensen, doe allemaal je mondkapje op, zorg goed voor jezelf en tot de volgende Pinkpop.”

En wat doet u komend weekeinde?

Lachend: ,,In bed liggen, of zoiets? Grapje, geen tijd voor. Ik zal wel veel gebeld worden voor een interviewtje, met de vraag: 'En Jan, hoe is het vandaag?'. Verder staat er een barbecue gepland met alle jongens en meisjes van Buro Pinkpop en een etentje met goede vrienden."