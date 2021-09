Jan Smit en Rik van de Westelaken presenteren weer Televizier-Gala

Zangeres Anita Meyer actief voor Prinses Máxima Centrum in Utrecht

11:14 Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht heeft een nieuwe ambassadeur: zangeres Anita Meyer. Zij wordt welkom geheten in een bijzondere maand. September is namelijk de Childhood Cancer Awareness Month, een maand waarin wereldwijd wordt stilgestaan ​​bij kinderkanker.