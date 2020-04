Jan Smit geëerd met lintje: ‘Ontzettend geraakt en trots’

Smit is onderscheiden voor zijn jarenlange werk als zanger, componist en presentator en vanwege zijn inzet voor verschillende goede doelen, zoals SOS Kinderdorpen, Make-A-Wish Nederland en het Oranjefonds. ,,Ik ben ontzettend geraakt en trots, ik had dit nooit verwacht, zeker niet gezien mijn leeftijd”, reageert Jan. Jan kreeg het mooie nieuwe vanochtend van burgemeester Lieke Sievers van de gemeente Edam-Volendam. De zanger werd uit een vooropgezette vergadering gehaald en meegenomen naar zijn woning, waar hij verrast werd met taart.

Burn-out

Jan zit volgend jaar al 25 jaar in het vak. In zijn carrière scoorde hij tientallen hits. De afgelopen maanden nam hij noodgedwongen gas terug, omdat hij kampte met een burn-out . Inmiddels is hij op de weg terug. De zanger treedt vanwege zijn gezondheid sinds eind vorig jaar niet meer op. Hij maakte alleen voor de presentatie van het Eurovisie Songfestival een uitzondering. Nu dat niet doorgaat, host hij op 16 mei, samen met Chantal Janzen en Edsilia Rombley, de alternatieve tv-show Europe Shine a Light .

Later écht opgespeld

Vandaag volgen nog meer lintjes voor andere bekende en onbekende mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij. Vanwege het coronavirus krijgt geen van de duizenden Nederlanders die de eer wordt toebedeeld de koninklijke onderscheiding ook daadwerkelijk in handen. De gelauwerden worden vandaag alleen op de hoogte gebracht. De meeste burgemeesters doen dat telefonisch, maar sommige hebben andere manieren bedacht, waarbij ze bijvoorbeeld langs de huizen van de ontvangers fietsen om ze het goede nieuws te vertellen. Wanneer de coronauitbraak achter de rug is, moet er een landelijk evenement komen waarbij alle gedecoreerden alsnog het lintje opgespeld krijgen.

Voorgangers

De lintjesregen is traditiegetrouw op de laatste werkdag voor Koningsdag. Veel betrokkenen worden onderscheiden omdat ze jarenlang vrijwilligerswerk in hun dorp of stad hebben gedaan. Anderen krijgen een lintje voor een carrière in politiek, sport, cultuur, het leger of het bedrijfsleven.