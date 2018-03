Jan Smit over zoektocht vijfde Topper: Geen sprake van concurrentie

,,Ik voel me helemaal niet gepasseerd", zegt Jan over de talentenjacht waarin het kwartet op zoek gaat naar een nieuwe collega. ,,We zoeken iemand die een medley met ons mee mag doen tijdens de show. Eenmalig, that's it." Van concurrentie is volgens hem dus absoluut geen sprake. ,,Ik ben juist blij dat ik zonder audities er vorig jaar tussendoor geglipt ben", grapt hij. En hoewel hij vorig jaar nog werd 'ingewerkt', voelt hij zich nu volledig geïntegreerd in de groep. ,,Het is langzaam opgebouwd en ik ben nu helemaal ver-Topperd."



In Topper Gezocht! gaan René, Gerard, Jeroen en Jan onder begeleiding van Irene Moors op zoek naar iemand die eenmalig de groep komt versterken. Deze winnaar mag samen met René, Gerard, Jeroen en Jan voor zo'n 65.000 mensen een lied ten gehore brengen tijdens de veertiende editie van het meezingfeest.



Topper Gezocht! is vanavond om 20.00 uur te zien bij SBS6.