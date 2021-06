Jan Smit stopt als coach bij The Voice of Holland: ‘Meer tijd voor mezelf’

Zeven Zus­sen-au­teur Lucinda Riley (55) overleden: ‘Ze straalde altijd liefde uit’

12 juni De Ierse schrijver Lucinda Riley, bekend van De Zeven Zussen-reeks, is vandaag op 55-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Xander Uitgevers, die haar boeken in Nederland uitbrengt, bekendgemaakt. Zij had al een paar jaar kanker.