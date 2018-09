'Jan Versteegh en Albert Verlinde duo in Boulevard 2.0'

Verlinde stopte in augustus 2016 met RTL Boulevard – waar hij 15 jaar lang nieuws uit de entertainmentwereld duidde – om zich volledig te kunnen storten op zijn werk als musicalproducent. Zijn rol in het nieuwe soortgelijke programma op SBS 6 met Jan Versteegh, zou Verlindes comeback op televisie betekenen. Woordvoerder Thomas Loudon van Talpa Networks wilde niet op de plannen reageren.

In een persbericht repte het mediabedrijf van John de Mol gisteren alleen in algemene zin over wilde plannen met Jan Versteegh die ook de kans krijgt grote studioshows te presenteren en een rol zal spelen in de crossmediale strategie van Talpa. Want ‘Versteegh trekt niet alleen op televisie veel kijkers, online heeft hij ook veel fans’.