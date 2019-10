Jan Versteegh mag weer naar huis na keeloperatie

Jochem Myjer: Geef jong cabaretta­lent een kans

11:01 Jochem Myjer heeft de afgelopen dagen een bijzonder statement gemaakt tijdens zijn shows in Carré. De cabaretier nodigde zijn jonge collega Alex Ploeg uit om in het voorprogramma te staan. Waarom Myjer dat deed? ‘Omdat er heel veel jonge, leuke cabarettalenten zijn. En omdat ze op televisie weinig of op rare tijden worden uitgezonden.’