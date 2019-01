Jan Versteegh overweegt carrièreswitch en Hind gespot met pruik

Dochtertje Druiven­tros-eigenaar aan beterende hand na ernstig ongeluk

11:24 Het 5-jarig meisje dat donderdag gewond raakte na een incident met een speeltoestel bij een school in Berkel-Enschot, is aan de beterende hand. Volgens haar vader Rob Zoontjens, hoteleigenaar van De Druiventros, houdt ze geen blijvend letsel aan de val over. ,,Ze lijkt weer helemaal de oude te worden.”