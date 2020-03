Jan Versteegh: We redden dit alleen als we aan de rest denken. Blijf binnen!

Versteegh stuitte in twee supermarkten op lege schappen. Hij hoopt dat Nederlanders hun ego opzij kunnen zetten en lief voor elkaar te zijn. ,,We redden dit alleen als we ook een beetje aan de rest denken en niet alleen aan je eigen. Blijf binnen en maak er het beste van’’, luidt zijn oproep. Versteegh is getrouwd met Dieuwertje en heeft met haar twee dochters: Lulu Keesje (2) en Bella Didy (11 maanden).

Ook psychologe Kelly Weekers, de vriendin van componist John Ewbank, schrijft dat op de bank blijven zitten nu de beste optie is. ‘Draag je steentje bij door iets, maar misschien ook juist even helemaal niets te doen. Samen staan we sterk, en samen gaan we ook zo snel mogelijk op naar betere tijden!’ Presentator Beau van Erven Dorens deelt de tekst: ‘Lief Nederland, blijf thuis waar mogelijk. Stop the virus’. Presentatrice/vlogger Gwen van Poorten drukt haar jonge doelgroep op het hart niet naar illegale feestjes te gaan. ‘Check wat er aan de hand is en ga vooral niet samen feesten. Het is niet chill en relaxed, maar we hebben Netflix en onze telefoon. Stay safe en wees lief voor elkaar.’