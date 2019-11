Jan viert verjaardagsfeest van dochter Emma, Hadewych neemt het op voor Bridget

Topfoto­graaf Terry O'Neill (81) overleden

13:47 De Britse fotograaf Terry O'Neill is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn agentschap Iconic Images gemeld. Hij werd bekend door zijn foto's van onder meer The Beatles en The Rolling Stones en fotografeerde talloze andere beroemdheden. O'Neill, die ook 'de man die overal binnenkomt' werd genoemd, leed al geruime tijd aan prostaatkanker.