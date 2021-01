Jan-Willem Start Op wint Gouden Radioring 2020

Achter de schermen bij de Top 40 Awards: heel relaxed over de rode loper

27 januari Een show in een lege studio is momenteel het hoogst haalbare, toch halen de beste artiesten van ons land er veel voldoening uit. Een middag achter de schermen van de Qmusic Top 40 Awards. ,,Waanzinnig om weer eens in een zaal te staan.’’