Jandino Asporaat gaat zich meer richten op produceren

Trijntje live bij je thuis op de bank

10:15 De slotshow van Trijntje Oosterhuis’ theatertournee Leven van de liefde is live te zien via de website AD.nl. Aanstaande zaterdag is Oosterhuis’ hommage aan het Nederlandse lied rechtstreeks te streamen vanuit Purmerend. ,,Nieuw en modern. En met de mogelijkheid een biertje en borrelnootjes bij de hand te houden.’’