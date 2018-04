Jandino Asporaat 'herprogrammeert' mindset en showt killertorso

Asporaat is naar zeggen bezig om zijn mindset totaal om te gooien. ,,Mijn doel is niet om rijk te zijn, maar een rijk leven te leiden. Je hebt namelijk geen geld nodig om een rijk leven te hebben'', klinkt het ietwat filosofisch. De comedian van Curaçaose afkomst geniet van de kleine dingen. ,,Dromen, maar vooral, hoe jij je voelt en denk over jezelf. Als het beeld die je van jezelf hebt positief is, is dat al rijkdom. Zo niet? Herprogrammeer het. Je hebt de macht om dat te bepalen. Waarom?? Het is jouw freaking leven. Niet van iemand anders. Dus jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen geluk.''