Jandino Asporaat keert met soloshow terug in theater

Judeska-film van Jandino komt ook uit in België, Aruba, Bonaire en Curaçao

12:44 De film Bon Bini: Judeska in da House krijgt een internationale release. Vanaf vandaag is de film met Jandino Asporaat in de hoofdrol ook in Belgische bioscopen te zien. Op Aruba, Bonaire en Curaçao kunnen mensen vanaf morgen naar de film, maakte distributeur WW Entertainment bekend.