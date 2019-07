Jandino Asporaat last ‘pauze’ in van half jaar

,,Ik blijf het soms lastig vinden om in het entertainmentwereldje, waarbij ik alles wil doen voor mijn publiek, mezelf net zo belangrijk te maken. Ik moet vaker leren zeggen: nu is het tijd voor Dino en alleen effe Dino, zonder mezelf schuldig te voelen", aldus Jandino. ,,Voorlopig geen theater of tv-opnames. Dance Dance Dance komt wel op tv vanaf september, maar alle opnames zijn nu achter de rug."