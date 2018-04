Janice Dickinson kreeg blauw pilletje van Cosby: 'Toen klom hij op me'

De 63-jarige Amerikaanse was in de jaren 70 en 80 erg succesvol als model en presentatrice. Vier jaar geleden gaf ze al een emotioneel interview waarin ze vertelde hoe Cosby haar drogeerde en walging, afkeer en vernedering voelde toen ze weer bijkwam.



,,Ik wilde hem in zijn gezicht slaan'', benadrukte Dickinson vandaag nog maar eens. Cosby zou haar een blauw pilletje hebben aangeboden om zo haar menstruatiekrampen tegen te gaan. ,,Ik werd licht in mijn hoofd. Als ik sprak, leek het alsof de woorden er niet uitkwamen.'' Nadat Cosby een telefoontje had gepleegd, klom hij op haar. ,,Ik herinner me zijn adem, de smaak van zijn zoenen, sigaren en espresso. 'America's dad' zat op míj, een gelukkig getrouwde man met vijf kinderen. Zijn sperma zat tussen mijn benen. Het was allemaal zo ontzettend slecht.''