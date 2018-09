Janine Jansen wint Johannes Vermeer Prijs 2018

,,Haar muzikale interpretaties raken aan het geniale en oogsten unaniem bewondering en respect van publiek en collega-musici", prijst de jury. ,,Janines talent, kwaliteit, toewijding, inzet en liefde voor het vak van violist maken haar tot een wereldster. Janine Jansen is daarnaast een rolmodel voor jonge musici."

Jansen veroverde Nederland met haar debuut in Het Concertgebouw in 1997. Haar optreden met het Philharmonia Orchestra in Londen, met dirigent Vladimir Asjkenazi, betekende in 2002 een doorbraak in haar internationale carrière. Enkele jaren later opende ze in de Royal Albert Hall de First Night of the Proms van de BBC.

In 2014 was zij zelfs Featured Artist bij de Proms en verzorgde zij er vijf optredens.Veertien jaar lang was Janine Jansen artistiek leider van haar eigen Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht. Afgelopen seizoen was zij Artist in Residence in Carnegie Hall in New York.

Prijzen

De violiste treedt in het seizoen 2018-2019 op met onder meer het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Valery Gergiev, het London Symphony Orchestra onder leiding van Sir Simon Rattle en met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Bernard Haitink. Jansen won al talrijke prijzen waaronder vier Edisons, de Nederlandse Muziekprijs, de Preis der Deutschen Schallplattenkritik, de NDR Musikpreis, de Concertgebouw Prijs en de Royal Philharmonic Society Instrumentalist Award.