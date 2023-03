Janke Dekker over commotie rond man Tom Egbers: ‘Je kop wordt er meteen afgehakt’

Hoofdredac­tie NOS Sport treedt per direct terug

De hoofdredactie van NOS Sport treedt per direct terug. Dat meldt de NOS in een verklaring. Het besluit is ‘in goed onderling overleg’ met de NOS-directie genomen. Hoofdredacteur Maarten Nooter heeft zondagavond de redactie kort toegesproken en volgens aanwezigen vertrok hij daarna geëmotioneerd.