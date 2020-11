Japanse tv-ster (41) zwengelt met ‘verrassingsbaby’ discussie aan over alleenstaand moederschap in Zuid-Korea

De Japanse mediapersoonlijkheid Sayuri Fujita heeft in Zuid-Korea voor een relletje gezorgd nadat ze deze week bekendmaakte dat ze op 4 november is bevallen van een jongetje. Fujita (41), die al jaren in Zuid-Korea woont en daar furore maakt als presentatrice, wilde dolgraag moeder worden. Het was voor haar als single onmogelijk om in het land in aanmerking te komen voor donorsperma, waardoor ze gedwongen werd om naar haar geboorteland te reizen voor een ivf-behandeling.

Doktoren vertelden Fujita dat zij aan het einde van haar vruchtbare periode zit en dat zwanger worden moeilijk zou zijn. Sinds 2005 is het in Zuid-Korea verboden voor ongetrouwde vrouwen om via ivf bevrucht te worden. Er kleven veel sociale stigma’s aan ongetrouwd moederschap. Fujita wilde niet trouwen met een man van wie ze niet houdt. Ze meent dat, net als het recht op abortus, er recht moet zijn op het krijgen van kinderen. Op Instagram schrijft ze: ‘Een alleenstaande moeder worden was geen makkelijke beslissing, maar het is zeker geen beschamende beslissing. Ik ben tot nu toe egocentrisch geweest, maar vanaf nu wijd ik mijn leven aan mijn zoon.’

Op het moment kan alleen een getrouwde vrouw in Zuid-Korea in aanmerking komen voor ivf als zij en haar man minimaal een jaar op natuurlijk wijze hebben geprobeerd zwanger te worden. Tevens moet de echtgenoot toestemming geven voor spermadonatie. Korea heeft één van de laagste geboortecijfers ter wereld en kampt met vergrijzing en jongvolwassenen die single blijven. Daardoor stevent het land af op een demografische crisis. Eén Instagramgebruiker begrijpt niet dat Zuid-Korea belastinggeld gebruikt om bruiden uit andere Aziatische landen te ‘kopen’ om de geboortecijfers omhoog te krijgen terwijl het ongetrouwde vrouwen met een kinderwens onmogelijk wordt gemaakt.

Vanuit de politiek klinkt steun voor Fujita. Han Jung-ae van de huidige Democratische regeringspartij zegt: ‘We moeten ervoor zorgen dat Fujita’s kind opgroeit in een Korea dat opener is dan dat het nu is.’ Kang Min-jin van de oppositie zegt dat de huidige wetgeving voortkomt uit een wereldbeeld dat kinderen krijgen alleen normaal is binnen een huwelijk. In de publieke discussie is ook tegenstand. Sommige reageerders op Fujita’s Instagrambericht zeggen dat haar besluit tegen de sociale norm is. Eén zegt: ‘Ik heb medelijden met een baby die zonder vader zal opgroeien.’

Sayuri Fujita is sinds 2007 actief op de Koreaanse televisie. Ze spreekt vloeiend Koreaans en schuift vaak aan als panel- of jurylid in verschillende reality- en talkshows. Daarnaast presenteert en acteert ze en heeft ze vier boeken geschreven.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.