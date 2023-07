Jarenlang in doos op zolder, nu moet ‘iconische’ schapentrui Diana 70.000 euro opbrengen

Op de zogenoemde rode Black Sheep-trui van het merk Warm & Wonderful staan veel witte schapen en één zwart schaap. Diana droeg de trui voor het eerst in 1981, toen ze kwam kijken bij een polowedstrijd van de toenmalige prins Charles, een maand voordat ze trouwden. Het zwarte schaap op de trui leidde tot speculaties over de mogelijke betekenis ervan. Foto’s van de prinses in het kledingstuk stonden destijds in veel kranten.

De directeur van het modemerk, Joanna Osborne, vond de trui onlangs na tientallen jaren terug in een doos op zolder, samen met brieven van de privéassistent van Diana, Oliver Everett. Die had gevraagd een nieuw exemplaar naar de prinses te sturen omdat haar oude trui beschadigd was. De beschadigde trui werd teruggestuurd en belandde in de doos.

Talloze items

Volgens Houlton moet het wel een van Diana’s lievelingskledingstukken zijn geweest. ,,Als je prinses Diana bent, dan heb je talloze items tot je beschikking die je kan dragen. Het feit dat ze een vervangende trui wilde en die nieuwe trui twee jaar later weer droeg, toont aan hoeveel die voor haar betekende.”

De trui wordt nog tot en met woensdag tentoongesteld bij Sotheby’s in Londen. De veiling is van 31 augustus tot en met 14 september. Het veilinghuis verwacht dat de trui maximaal 80.000 dollar, omgerekend zo’n 71.000 euro, zal opbrengen.

Eerder dit jaar verkocht Sotheby’s een paarse, fluwelen, strapless avondjurk gedragen door Diana, ontworpen door couturier Victor Edelstein voor zijn herfstcollectie van 1989, voor zo’n 600.000 doller (ruim 533.000 euro), vijf keer de schatting van vóór de veiling.

Volledig scherm De fluwelen jurk die voor meer dan een half miljoen euro werd geveild. © ANP / EPA

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over het Koninklijk Huis: