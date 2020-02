Jarige André van Duin: ‘Je kunt er maar beter wat van maken’

Vorige week was André voor het eerst sinds het overlijden van Martin weer op tv te zien toen hij te gast was in het programma Doorbakken van Irene Moors. Een emotioneel moment, zo kijkt de presentator terug. ,,Ik werd net als anders opgehaald en naar de studio gebracht, voor het eerst zonder Martje. Ja dat was gek, dat zijn van die momenten... Dat is zwaar en natuurlijk komt er dan een traan. Maar eenmaal daar was het een warm bad met al die bakkers, die Martin ook allemaal gekend hebben en, ja, dat deed me wel goed."