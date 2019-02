Jarige Britt zit op tafel en Manon, is dat de broek van Guus?

In de kerk van Lech brandt kaars voor prins Friso

13:37 In de oude dorpskerk van het Oostenrijkse wintersportoord Lech brandt een kaars voor de betreurde prins Friso. De middelste zoon van prinses Beatrix liep zeven jaar geleden zwaar hersenletsel op toen hij in de bergen bij Lech bedolven werd door een lawine. Hij ontwaakte niet meer uit een coma en stierf anderhalf jaar later, op paleis Huis ten Bosch in Den Haag.