Jarige Katy Perry laat handje van peuterdochter niet los en Brooke wil close zijn met Sheila

Radio-dj Michiel Veenstra wordt reisleider voor de honderdste verjaardag van The Walt Disney Company

Radiomaker en Disney-kenner Michiel Veenstra zal in het voorjaar van 2023 als reisleider fungeren bij een bij reis naar Los Angeles om stil te staan bij de honderdste verjaardag van The Walt Disney Company. Deelnemers bezoeken onder zijn leiding onder meer het Disneyland Resort, maar ook historische Disney-locaties in en rond Los Angeles.

24 oktober