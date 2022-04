Jason Momoa: Kate Beckinsale en ik daten absoluut niet

Op de première van de film Ambulance zegt de 42-jarige Momoa dat hij enkel ‘welgemanierd’ handelde door Beckinsale zijn jas te geven. ,,Het was koud, ik gaf haar mijn jas. We spraken wat en dan vraagt iedereen of we aan het daten zijn. Nee, het was gewoon hoffelijkheid.”

De acteur ging ook nog in op de vraag of hij weer samenkomt met zijn ex Lisa Bonet, van wie hij dit jaar scheidde. ,,We zijn een gezin en we hebben samen twee prachtige kinderen, maar we komen niet meer samen”, aldus Momoa.