'Je praat mét ons, niet óver ons', vindt Beatrix. En anders kun je een telefoontje verwachten

Ra­dio-zen­ders in heel Europa draaien You'll never walk alone na idee van 3fm-dj Sander Hoogen­doorn

14:03 Met alle radio-ochtendshows in Nederland tegelijkertijd één nummer draaien om eensgezind te blijven in deze corono-crisis. Dat was de gedachte van 3FM-dj Sander Hoogendoorn afgelopen dinsdag. Inmiddels loopt het zo uit de hand dat heel Europa mee wil doen. Onder andere Studio Brussel, BBC Radio 1 en 2 en nog veel meer Europese stations doen mee om vrijdag om 08.45 uur ‘You’ll Never Walk Alone’ te draaien.