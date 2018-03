Je Zal Het Maar Hebben werkt relativerend voor in elkaar geslagen Tim Hofman

Zijn eigen toestand vergelijken met die van de kandidaten? Dat zal hij nooit doen. Maar ze hebben hem wel een spiegel voorgehouden, en nog steeds. Want helemaal de oude is de presentator (29) ruim een half jaar na het voorval (waar een Nijmeegse huisjesmelker zijn kaak brak en nek- en hersenletsel veroorzaakte) nog steeds niet.

,,Ik heb zo'n drie, vier maanden thuis gezeten. Ik mocht helemaal niks. Zat een beetje naar de muur te staren. Dus ik heb wel vaak aan die deelnemers gedacht. Van ‘Wacht eens even Tim, kom op nou. Kin omhoog, borst vooruit'. Het zit ook wel in me hoor, maar ik heb nu vaak van dichtbij mogen zien hoe mensen dat hun héle leven moeten doen." Zijn positieve kijk op ziekte en herstel komt volgens Hofman onder meer door een auto-ongeluk dat hij op zijn veertiende meemaakte.

,,Ik heb nog steeds allerlei schroeven in mijn arm. Het waren nogal spannende tijden, want hoe kwam ik er weer uit? Het is gelukt, dus het zit wel in mijn aard om ergens positief tegenaan te kijken. Toen ik met Je Zal Het Maar Hebben begon, zag ik een vibe en een aard bij de deelnemers waar ik wat mee kon. De manier waarop zij in het leven staan, dat past bij me."

Het is het vierde seizoen Je Zal Het Maar Hebben dat Tim presenteert. Elke seizoen blijven hem mensen bij. Dit keer is dat onder meer deelnemer Shivan Hassan (24). ,,Hij heeft de vlinderziekte. Het cement tussen de lagen huid, een soort lijm, die is er niet. Zijn hele lichaam is een soort brandwond. Ondanks dat kon ik zo lachen met die gast. De vraag is voor veel mensen: ga ik honderd worden en kinderen krijgen? Maar hij hoeft zichzelf die vraag niet te stellen en leeft dus met de dag. Die mate van acceptatie en zelfreflectie is zó belangrijk. Maar ga er zelf maar eens aanstaan. Zo’n jonge als Shivan, die kan dat dondersgoed. Die is ook niet bang. Dat is ook echt belangrijk. Angst is nooit een lijdraad. Als je maar dertig jaar te leven hebt, ga je het toch niet verspillen aan angst?"

Volgend seizoen

Helemaal af is dit seizoen van Je Zal Het Maar Hebben nog niet. De opnames lopen nog door omdat Hofman noodgedwongen lang uit de roulatie was. Wel is bekend dat er een zeventiende seizoen wordt gemaakt. Wanneer hiervan de opnames starten, dat is nog niet bekend, evenals wie het gaat presenteren.

Je Zal Het Maar Hebben is vanaf 20 maart elke dinsdag om 21:15 uur te zien op NPO 3.

Volledig scherm Tim in gesprek met een van de kandidaten. © BNNVARA