Jeangu eert zijn roots: ‘Surinaamse’ songfestivaloutfit

Dat duo maakt voor de zanger een outfit geïnspireerd op de Indianen, de eerste bewoners van Suriname. De begeleiders van Jeangu dragen kleding die weer ontleend is aan andere volkeren uit de vroegere Nederlandse kolonie. Zo draagt Jeangu's tweelingbroer/zanger Xillan een outfit geïnspireerd door de Chinese cultuur, draagt Milaisa (artiestennaam A Milli) een Creools kostuum en draagt danser/choreograaf Gil Gomes Leal (artiestennaam Gil The Grid) een outfit die verwijst naar de Marrons, de nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen.

Wedkantoren

De felle Caribische kleuren vormen, zo laat het team van Jeangu vandaag weten, ook de basis voor de kleuren van de hele act. Hoe die er precies uitziet, zal vanmiddag blijken. Dan krijgt Nederland tijdens de eerste repetitie in Ahoy een glimp van het optreden. De ‘staging’ van Jeangu is van groot belang, want hij staat op dit moment nog laag in de klassementen van de wedkantoren. Wordt de act goed ontvangen, zou hij zomaar flink in de lijsten kunnen stijgen. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook met de Common Linnets, in 2014. Die behaalde toen een onverwachte tweede plek.